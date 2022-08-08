Ижевск, , 21:12 — REGNUM По итогам первого полугодия 2022 года Банк России выявил в Удмуртии девять «черных кредиторов», работавших под вывесками комиссионных магазинов, фактически выполняя функции ломбардов. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЦБ по Удмуртии.

В ломбарде Цитата из к/ф «Лавка ростовщика» Реж. Чарльз Чаплин. 1916. США

Эти организация заключили с клиентами договор комиссии, а не займа, выдавая деньги сразу после принятия товара на реализацию. При этом в наименовании юридического лица они не имеют слова «ломбард» и не зарегистрированы госреестре ломбардов.

В таких организациях клиенты не защищены законом, отмечает отделение регулятора. Товар приобретается у клиентов с «правом обратного выкупа», но в любой момент «черные кредиторы» могут продать «залог», поскольку юридически залогом он не является. При этом настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет.

Регулятор указал, что с июня 2021 года публикует на своем сайте перечень организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Перечень содержит данные с 2020 года и ежедневно обновляется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области по итогам 2021 года было выявлено 13 нелегальных участников финансового рынка, что в два раза больше, чем годом ранее. Большинство выявленных компаний-нелегалов работало под видом ломбардов. Организации незаконно предоставляли займы под залог имущества. Часть нелегалов маскировались под микрофинансовые организации.

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