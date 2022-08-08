Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Министерство обороны США заявило, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают движение острова Тайвань к независимости. Соответствующее заявление Пентагон распространил сегодня, 8 августа.

Тайвань

Напомним, что в последние месяцы напряженность вокруг Тайваня существенно возросла. Китайский остров, администрация которого не подчиняется центральному правительству в Пекине, пользуется военно-политической поддержкой США. Вашингтон, в свою очередь, активно использует Тайвань как фактор сдерживания Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе.

При этом официальный Вашингтон не торопиться формально признать независимость Тайваня, и на словах продолжает придерживаться политики «одного Китая». Тем не менее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань и встретилась с руководством местной администрации. Это взвывало серьезное раздражение в Пекине — Китай начал масштабные учения на море вблизи Тайваня.