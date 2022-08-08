Москва, 8 августа, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на торгах в понедельник, 8 августа, после снижения на предыдущей неделе. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,76 рубля, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на 66 копеек и к закрытию достиг 62,20 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю доллар на Московской бирже подешевел на 1,04 рубля, евро — на 93 копейки.