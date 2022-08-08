Лос-Анджелес, США, , 21:07 — REGNUM Продюсер сериала «Ходячие мертвецы» Скотт М. Гимпл рассказал о сюжете спин-оффа шоу, который был впервые анонсирован в сентябре 2020 года. Об этом 8 августа пишет Comicbook.

Зомби Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США

По словам Гимпла, спин-офф сосредоточится на заграничной миссии Дэрила Диксона (Норман Ридус), и действие будет происходить во Франции. Изначально шоу должно было рассказать о путешествиях героев Дэрила и Кэрол, однако Мелисса Макбрайд покинула сериал.

ИА REGNUM напоминает, что Мелисса Маакбрайд покинула спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» в апреле 2022 года. Телеканал AMC объяснил это тем, что съёмки проходили в Европе, а для актрисы переезд в Евросоюз стал «невыгодным с логистической точки зрения».

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