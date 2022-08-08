Токио, 8 августа, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Японии есть два любимых писателя. И это не Мисима с Абэ (и уж тем более не Мураками). В Японии обожают Льва Толстого и Чехова. Это факт. Вот и на траурной церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал первого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других». Собственно, посыл тут очевиден — мир без ядерного оружия. Церемония проходила в очередную трагическую годовщину. Американцы сбросили ядерную бомбу 6 августа 1945.

Флаг Японии

Что теперь? Отвечает Анатолий Кошкин (https://regnum.ru/news/polit/3662945.html). Ситуация тут двойственная. С одной стороны, нынешний японский премьер-министр Кисида выступает за ядерное разоружение. Но! Япония, хоть и является единственной в мире страной, пострадавшей от атомной агрессии со стороны США, не присоединилась к Договору о запрещении ядерного оружия и официально находится теперь под защитой американского ядерного зонтика в статусе главного союзника Вашингтона в Азии.

Более того, в Токио открыто размышляют о ядерном оружии у себя — особенно активно это делается после того, как КНДР ощетинилась ядерным потенциалом. Ещё в первом кабинете Синдзо Абэ делались заявления о наличии технологической возможности быстро создать ядерные боезаряды. Но если раньше Вашингтон сдерживал Японию в ядерном вопросе, то теперь, желая сплотить своих сателлитов (или, как пишет о них Кошкин, «вассалов»), может дать зелёный свет.

И со средствами доставки японского ядерного оружия проблем не будет. Для того, как считается, есть космические ракеты-носители, которые можно без особых усилий превратить в баллистические ракеты дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками. Да и в соседних с Японией странах давно говорят о том, что эта держава может стать ядерной. В общем, все в ожидании, все напряглись.