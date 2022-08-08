Милан, Италия, 8 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Правые Италии в случае победы на выборах установят единую пониженную ставку НДФЛ, заявил 8 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

Ранее анонсированное снижение будет касаться в том числе и наемных работников, отметил он.

Сейчас в Италии действуют несколько ставок НДФЛ, они зависят от уровня дохода.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи прогнозируют победу правой коалиции.