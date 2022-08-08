Тирана, 8 августа 2022, 20:59 — REGNUM Бывший премьер-министр Албании и глава Демпартии страны Сали Бериша 8 августа 2022 года заявил, что правление его преемника Эди Рамы отметилось массовым выездом албанцев из страны, что напомнило ему время его президентства.
Политик отметил, что нынешняя ситуация напоминает 8 августа 1991 года, когда сотни тысяч албанцев уехали из страны на заработки после падения социалистического режима.
Политик призвал оппозицию сделать все для предотвращения выезда албанцев из страны.
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