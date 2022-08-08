Москва, , 21:03 — REGNUM На площадке «Плюс Дача» в московском парке Горького состоится фестиваль Bubble Weekend. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 8 августа.

Косплей Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках мероприятия будут организованы различные косплей-шоу, стенды с эксклюзивными играми, презентация персонажных постеров к фильму Олега Трофима «Майор Гром: Трудное детство», а также показ аниме «Атака титанов» с русским дубляжом. Фестиваль пройдёт 13 августа 2022 года, а в качестве его организаторов выступят издательство Buble Weekend и интернет-сервис «Кинопоиск».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Москве пройдёт джазовый фестиваль Future Drops. Проведение мероприятия запланировано на площадке Powerhouse с 11 по 13 августа 2022 года.

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