София, , 20:57 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупную партию золотых украшений. Об этом 8 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, контрабандный товар находился в тайнике грузового автомобиля, следовавшего из Турции в Германию. Общий вес партии превысил два с половиной килограма.

Начато досудебное производство. Сообщается о задержании двух человек.

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