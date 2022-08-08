Челябинск, 8 августа, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудников полиции проверят после жалобы местной жительницы на непринятие ими незамедлительных мер в отношении гражданина, грубо обращавшегося с ребёнком. Служебную проверку назначил начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

О возникшей проблеме гражданка написала в социальной сети. По её словам, полицейские также допустили формальный подход при организации реагирования на её сообщение.

В ходе проверки предстоит оценить действия всех должностных лиц. Также оценят и деятельность руководства городского УМВД. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента. Скоков держит ход проверки на контроле. Если факты подтвердятся, то виновных ждёт дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, УМВД по Челябинску возглавил новый руководитель. Им стал полковник полиции Андрей Меньшенин.