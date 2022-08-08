Белград, , 22:11 — REGNUM Сербия должна усилено работать над тем, чтобы интернационализировать тему геноцида против сербов. Об этом заявил директор Музея жертв геноцида (Белград), историк Деян Ристич.

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«Редкие народы, которым история в ХХ веке определила такую судьбу — пережить геноцид. Это сербы, евреи, цыгане и армяне. Поэтому эти народы имеют потребность (но они к тому же и обязаны) передавать свой исторический опыт. Они должны перевести этот опыт в универсальную плоскость, чтобы это уже никогда ни с кем не случилось», — заявил Ристич агентству «Танюг».

По его словам, сербы должны сделать интернациональной тему геноцида своего народа во Второй мировой войне на территории всего Независимого Хорватского Государства.

Напомним, что по данным специальной комиссии Синода Сербской православной церкви, только в 1941 и первой половине 1942 годов хорватскими усташами были убиты 800 000 сербов, 300 000 были изгнаны в Сербию, 240 000 — обращены в католичество.