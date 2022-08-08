Приштина, , 20:55 — REGNUM Горячая линия психологической помощи для людей в Косово, так называемая «Линия жизни», призванная поддерживать людей на гране суицида, страдает от острого недофинансирования и нехватки волонтеров.

Беспокойные будни «горячей линии» Министерства здравоохранения Челябинской области Zdrav74.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, часы работы службы были сокращены — теперь линия активна с 14:00 до двух часов ночи по местному времени.

Одной из задач службы также является помощь лицам, страдающим от домашнего насилия и предотвращение убийств. Особенно ярко роль линии проявилась в период пандемии коронавируса, когда повысилась доля граждан с депрессивными мыслями.

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