Лос-Анджелес, США, , 20:43 — REGNUM Актёр Эштон Кутчер впервые рассказал о своём аутоиммунном заболевании, которое лишило его слуха, зрения и возможности ходить. Об этом 8 августа пишет Access Hollywood.

Эштон Кутчер в фильме «Возмездие» Кадр из трейлера

Как отмечает издание, в новом выпуске шоу National Geographic «В дикой природе с Беаром Гриллсом: вызов» (Running Wild with Bear Grylls: The Challenge), который ещё не вышел, Кутчер рассказал о диагностированной у него два года назад редкой форме васкулита. «Как и два года назад, у меня была эта странная, очень редкая форма васкулита, которая лишила меня зрения, лишила слуха, лишила меня равновесия», — признаётся артист, добавив, что у него ушёл год на восстановление. «Повезло, что остался жив», — заключил Кутчер.

Ранее состоялась премьера картины «Возмездие» Б. Дж. Новака, который исполнил главную роль. В актёрский состав также вошёл Эштон Кутчер.

Читайте ранее в этом сюжете: У Ларса Фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона