Стокгольм, , 20:52 — REGNUM Три страны — Швеция, Норвегия и Дания заключили соглашение в оборонной сфере. Об этом сообщил 8 августа журналистам шведский министры обороны Петер Хультквист.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

На совместной пресс-конференции с норвежским и датским коллегами Бьорном Аррильдом Грамом и Мортеном Бёдсковом глава минобороны Швеции сказал, что страны договорились о следующем.

Теперь скандинавским странам «разрешено использовать военную инфраструктуру друг друга, а также воздушное пространство». Безопасность нужно обеспечивать совместно, считают в Стокгольме, Осло и Копенгагене.

Петер Хультквист «Мы можем подготовить и провести боевые действия в случае конфликта. В целом это даёт возможность контролировать Балтийское море и вместе брать на себя ответственность в кризисных ситуациях».

Отмечается, что участники встречи высказались в пользу вступления Швеции, а также Финляндии в НАТО.

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