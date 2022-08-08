Лондон, , 20:37 — REGNUM Фланговый защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко включен в символическую сборную лучших игроков 1-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по версии портала WhoScored.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Помимо Зинченко (8.1), в сборную попали Эдуар Менди («Челси», 7.7), Ллойд Келли («Борнмут», 8.2), Фабиан Шер («Ньюкасл», 8.7), Бен Уайт («Арсенал», 7.7), Джек Харрисон («Лидс Юнайтед», 7.9), Деян Кулушевски («Тоттенхэм», 8.6), Жоэлинтон («Ньюкасл», 8.7), Эмерсон («Тоттенхэм», 7.6), Дэнни Уэлбек («Брайтон», 8.2) и Александар Митрович («Фулхэм», 9.6).

«Арсенал» выкупил 25-летнего Зинченко у «Манчестер Сити» 22 июля 2022 года за 35 миллионов евро. Украинский защитник заключил с «канонирами» четырехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.