8 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 21:36 — REGNUM Давайте скажем прямо — таких льгот и привилегий, какие обрели украинские беженцы в Польше, они нигде и никогда не получали и не получат, хоть пройди земной шар вдоль и поперёк. Мы, поляки, предоставили им столько всяких бонусов — что было бы верхом неблагодарности со стороны беженцев упрекать нас в бессердечии и отсутствии милосердия. Тем не менее недовольные есть, и их немало. Позволю себе в этом случае напомнить, что польское государство обязалось предоставить украинцам, бежавшим от войны, помощь согласно решению правительства от 12 марта сего года. Замечу, кстати, что список выплат помощи беженцам с Украины во многом совпадает с льготами, предоставляемыми гражданам Республики Польша — то есть по факту украинцы уже равны полякам.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинские беженцы в Польше Цитата из видео «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз»

Семейные пособия — пособия, выплачиваемые в соответствии с законом от 28 ноября 2003 г. о семейных пособиях. Это, прежде всего, пособие по уходу — 2119 злотых в месяц, пособие по специальному уходу — 620 злотых в месяц. Кроме того, семьи с доходом ниже 1922 злотых в месяц на одного члена получают поддержку в виде 1000 злотых на рождение ребенка. Пособие по уходу за ребенком 500+ — пособие по закону от 11 февраля 2016 г. о государственной помощи в воспитании детей, если они проживают со своими детьми на территории Республики Польша. Эта выплата не зависит от дохода родителей. Льгота по программе «Добрый старт» в размере 300 злотых предоставляется детям каждый раз, когда они начинают учебный год. Это финансовая поддержка, которая выплачивается на каждого школьника, независимо от уровня доходов родителей. Пособие предоставляется родителям детей в возрасте до 20 лет. Исключение составляют опекуны детей-инвалидов — в этом случае выплата пособия производится до достижения ребенком 24-летнего возраста. Пособия из капитала по уходу за семьей (RKO) — 12 000 злотых на одного ребенка. Однако это пособие для более узкой группы субъектов, поскольку оно выплачивается родителям детей в возрасте от 12 до 35 месяцев. Заявитель может выбрать, будет ли пособие в вышеуказанной сумме ему выплачиваться по 500 злотых в месяц в течение более длительного периода (два года) или он будет получать по 1000 злотых каждый месяц в течение 12 месяцев.

Кроме предусмотренных законом выплат украинские беженцы, получив pesel, получают всё, что и поляки, только в очередях не стоят. Визит к врачу, например, для украинских беженцев почти без очереди, за исключением, разве что, узких специалистов. Каждый второй принятый пациент должен быть украинцем. Трудоустройство наравне с поляками, а на их правонарушения и всякие мелкие пакости в адрес поляков власти вообще закрывают глаза. Беженцев не штрафуют и почти никогда не сажают. В государственные детсады их дети могут попасть бесплатно.

Но во всём этом празднике халявы для украинцев есть одна очень большая ложка дёгтя — все эти бонусы временны. То есть пробыл украинец в Польше три месяца, насладился сполна щедростью наших властей — и пожалуйте домой, дорогой товарищ, ваше время пользования халявой истекло. Другие подпирают….

Ну а если Западная Украина станет Польшей — то тогда все социальные блага и выплаты украинцы станут получать постоянно, как полноправные граждане Польши и члены единой семьи европейских народов.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Есть, правда, тут один небольшой косяк — вместе с правами граждан ЕС украинцы в нагрузку получат и обязанности — но это, увы, неизбежное зло. Впрочем, украинцы за годы существования в своём любопытном государстве настолько наловчились уклоняться от налогов и всяких государственных обязалок — что, как мне кажется, с лёгкостью обойдут все польские законы. Опыт у них в этом деле огромный….