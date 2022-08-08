Москва, , 20:34 — REGNUM Региональные отделения Союза казачьей молодёжи России закрепят шефство за казачьими отрядами, выполняющими боевые задачи в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 8 августа.

Молодые казаки со всей России приехали на Кубань Vsko.ru

Первый заместитель (товарищ) атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко встретился с лидерами региональных отделений Союза казачьей молодежи России в формате видеоконференцсвязи и обсудил с казачьей молодёжью актуальные вопросы.

«Сегодня российское казачество участвует в специальной военной операции на Украине, формировании людского мобилизационного резерва. К сожалению, ряды «Бессмертного казачьего полка» пополнили выпускники казачьих кадетских корпусов, молодые члены казачьих обществ. Мы скорбим, утратив молодёжного лидера Всевеликого войска Донского Георгия Шерстюкова. Время казачества как общественного движения прошло. Казачество становится неотъемлемой частью российского государства. Пришел час, когда молодые казаки не могут оставаться в стороне — должны принимать взрослые решения», — отметил Перенижко.

На совещании молодые казаки поддержали инициативу о закреплении шефства региональных отделений Союза казачьей молодежи России за каждым казачьим добровольческим отрядом, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Казачья молодёжь активно включилась в добровольческую деятельность. Около 700 человек принимают участие в специальной военной операции в Донбассе, в том числе выполняя гуманитарную миссию, работают в пунктах временного размещения беженцев из ЛДНР. Председатель Союза казачьей молодёжи России Василий Кошмар поблагодарил за работу всех откликнувшихся активистов войсковых казачьих обществ РФ.

Участники совещания обсудили подготовку к III Всероссийскому слёту казачьей молодежи, который состоится в Калининграде в октябре 2022 года.

Напомним, Союз казачьей молодежи России был создан в октябре 2020 года. Его ряды пополнили 163 тыс. молодых казаков.