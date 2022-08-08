Копенгаген, , 20:33 — REGNUM Режиссёр Ларс Фон Триер страдает болезнью Паркинсона. Об этом 8 августа сообщает The Copenhagen Post.

Ларс фон Триер Georges Biard

Как отмечает издание, заболевание подтвердила пресс-служба кинокомпании Zentropa, основанная Фон Триером. «Ларс находится в хорошем настроении и проходит лечение от симптомов, чтобы он смог завершить «Королевство: Исход», — говорится в заявлении студии.

ИА REGNUM напоминает, что Ларс фон Триер — датский режиссёр, сценарист и актёр. Он является обладателем более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру, в том числе «Золотой пальмовой ветви» за картину «Танцующая в темноте», «Гран-при» за фильм «Рассекая волны», а также премий «Сезар», «Гойя» и других.

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