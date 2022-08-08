Вашингтон, 8 августа, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Warner Bros. продолжает разработку будущего сериала Джей Джея Абрамса («Звёздные войны: Последние джедаи») под названием «Константин». Об этом 8 августа сообщило издание Deadline.

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По данным источника, сериал «стоит на твёрдой почве и движется вперёд», однако примерная дата выхода до сих пор неизвестна. Примечательно, что шоу находится в производстве несмотря на закрытие компанией Warner Bros. Discovery сразу ряда проектов.

Напомним, сериал «Константин» станет перезагрузкой сюжета о персонаже по имени Джон Константин. Впервые о возможности создания шоу стали говорить в начале 2021 года.