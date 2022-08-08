Краснодар, 8 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Нигерийский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун с оценкой 10.0 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23.

ФК «Краснодар»

В матче с московским «Локомотивом» (3:0) Олусегун отметился двумя забитыми мячами, семью успешными обводками, одним удачным отбором и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач нигерийского нападающего составила 75%.

В текущем сезоне футболист сыграл в трех матчах чемпионата России, в которых набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас. Суммарно на поле Олусегун провел 261 минуту.

«Краснодар» выкупил Олакунле Олусегуна у болгарского клуба «Ботев Пловдив» за 1,2 миллиона евро. Действующий контракт нигерийца с «быками» рассчитан на четыре года до конца сезона 2025/26.