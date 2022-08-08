Бейрут, 8 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принять груз в ливанском порту Триполи из-за задержки доставки более чем на пять месяцев. Об этом сегодня, 8 августа, сообщило посольство Украины в Ливане.

Кукуруза

Напомним, что вывоз зерновых с Украины морем был прерван в связи с началом специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Украинский режим и поддерживающий его Запад пытались раздуть истерику на международной арене в связи с остановкой экспорта зерна с Украины, утверждая, что это грозит мировым голодом. Ответственность за это они пытались возложить на Россию.

Однако экспорт украинского зерна не настолько велик, чтобы существенно разбалансировать мировую торговлю зерном. Однако в июле в Стамбуле прошли переговоры с участием России относительно разблокировки морского вывоза зерна с Украины. Удалось достичь соглашения.

В рамках этого соглашения первый сухогруз с украинской сельхозпродукцией — Razoniвышел из Одессы 1 августа, на его борту — 26,5 тыс. т кукурузы. Судно прибыло в порт Триполи в Ливане, чтобы доставить груз получателю с опозданием более чем на пять месяцев. Покупатель отказался принимать груз с такой задержкой. В итоге корабль остался на рейде Триполи и владельцы груза ищут другого покупателя.