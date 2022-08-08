Курган, 8 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Кургане организована проверка по сообщению о травмировании двухлетнего мальчика в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

Инцидент произошёл в одном из торговых центров областной столицы вечером 6 августа. Ребёнку зажало ногу в крутящейся двери здания. Мальчик был травмирован.

Следствие выясняет причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2019 году ИА REGNUM сообщало, что в Салехарде местный бизнесмен получил судимость за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности после травмирования пятилетнего ребёнка в торговом центре.