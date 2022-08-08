Бухарест, 8 августа, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Румыния не поставляла и не намеревается поставлять оружие украинской армии, и любая другая информация на эту тему должна проверяться румынскими спецслужбами. Об этом 8 августа со ссылкой на главу румынского министерства экономики Флорина Спэтару сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам главы ведомства Спэтару, распространенная накануне, 7 августа, в международных СМИ информация о том, что украинские националисты используют вооружение румынского производства «не соответствует действительности».

Флорин Спэтару «В этом контексте мы соблюдаем нейтралитет».

Напомним, накануне в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых солдаты ВСУ используют артиллерийские боеприпасы румынского производства.

Судя по изображениям, речь идет о снарядах калибра 122 мм, произведенных национальной компанией Romarm в 2022 году и используемых для самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».