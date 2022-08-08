Казань, 8 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» в матче четвертого тура Первой лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с «Нефтехимиком» из Нижнекамска со счетом 2:2. При этом подопечные Леонида Слуцкого доигрывали игру в меньшинстве после удаления Олега Иванова на 57-й минуте. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru Матч «Ростов» - «Рубин»

Забитыми мячами в составе «Рубина» отметились Виталий Лисакович (2’) и Джоэл Фамейе (68’). Голы «Нефтехимика» на 49-й и 76-й минутах соответственно забили Роман Денисов и Павел Кротов.

Составы команд:

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Москвичев, Калугин, Безруков (Дворецков, 69’), Бердников (Ситдиков, 88’), Денисов (Школик, 69’), Галиулин (Лайкин, 90’), Уридия, Котик (Терехов, 70’), Котов.

«Рубин»: Дюпин, Грицаенко, Зотов, Мартынович, Кабутов, Самошников, Чуперка (Саплинов, 54’), Косарев (Апшацев, 54’), Иванов, Фамейе (Бакаев, 83’), Лисакович.

«Рубин», набрав пять очков, обошел «Балтику» и поднялся на девятое место в турнирной таблице Первой лиги 2021/22. «Нефтехимик» с тем же количеством очков расположился позицией ниже.