Дублин, , 21:02 — REGNUM Ирландский актёр Барри Кеоган и его возлюбленная Элисон Сандро впервые стали родителями. Об этом артист рассказал в публикации на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 августа.

Барри Кеоган Цитата из видеоинтервью

«Добро пожаловать в стаю, мой мальчик», — написал актёр. Известно, что новорождённого назвали Брандо.

Ранее стало известно, что Джейкоб Элорди, Барри Кеоган и Розамунд Пайк снимутся в фильме «Солтберн». Режиссёром ленты выступит Эмералд Феннелл («Девушка, подающая надежды»).

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