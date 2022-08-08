Владикавказ, , 20:27 — REGNUM ЦИК принял решение об отказе в регистрации списка кандидатов на выборах в региональный парламент, сославшись на документ, не имеющий юридической силы.

Партия дела Пресс-служба Партии дела

Секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин 8 августа на пресс-конференции во Владикавказе заявил, что реготделение продолжит подготовку к единому дню голосования и вернется в избирательную кампанию. Исковое заявление подано в Верховный суд Северной Осетии, а также готовится апелляция на постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности председателя регионального отделения партии.

Предметом спора стало помещение, в котором происходил сбор подписей избирателей в поддержку списка кандидатов в депутаты парламента от «Партии Дела». Согласно статье 5.47 КоАП РФ сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат запрещен. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели нарушение соответствующей нормы из-за отделения «Почты России», которое арендует помещение в том же здании, что и партия.

«Мы специально выбрали для пресс-конференции это помещение, именно здесь проходил сбор подписей. Вы видите, что наш офис обособлен от помещения почты. Никаких выплат здесь не производится. Председатель ЦИК предположила, что стоило организовать процесс на улице, но и здесь можно возразить: практически на каждом углу есть либо банкоматы, либо отделения банков, либо другая коммерческая структура, где начисляется заработная плата. То есть подходящих мест, исходя из логики комиссии, просто не существует. А всё потому, что Центризбирком опирается не на нормы законодательства, а выдает желаемое за действительное», — сказал Алексей Лапушкин

Однако мировой судья судебного участка №17 Ленинского судебного района г. Владикавказа с доводами правоохранительных органов согласился и признал председателя реготделения «Партии Дела» Артура Хадзарагова виновным в организации сбора подписей в запрещенном месте.

Адвокат Алан Салказанов пояснил, что ответственность за нарушение статьи 5.47 КоАП РФ предусмотрена именно за сбор подписей в неположенном месте, а такого понятия как «организация сбора подписей» в законе нет. Он также отметил — Артур Хадзарагов сборщиком подписей не являлся, и этот факт был установлен в суде.

Кроме того, по словам адвоката, суд не принял во внимание показания свидетеля — заместителя начальника отделения «Почты России» Ирины Гурциевой, которая сообщила, что в помещении почтового отделения никто из представителей партии подписи не собирал. Она также уточнила, что в данном отделении социальные выплаты гражданам не производятся — все они доставляются на дом.

Вечером того же дня Центральная избирательная комиссия республики отказала в регистрации списка кандидатов «Партии Дела» на парламентских выборах. Центризбирком республики принял решение на основании не вступившего в законную силу постановления мирового судьи, которое будет обжаловано, что является грубым нарушением действующего законодательства.

«Возникает вопрос, как сотрудники ЦИК узнали о решении мирового суда, если они не имели к нему доступа, не присутствовали на оглашении. В печатной форме указанное решение мирового судьи мы сами получили только 8 августа, оно еще не вступило в законную силу», — сказал адвокат Алан Салказанов.

Кандидат от «Партии Дела», действующий депутат парламента Северной Осетии Руслан Хадарцев заявил, что решение об отказе в регистрации было принято до того, как были обнаружены якобы нарушения законодательства. Он связывает нежелание видеть в числе кандидатов на выборах сторонников «Партии Дела» с их активностью и популярностью.

«Мы все живём в Северной Осетии, и нам небезразлично происходящее в нашей республике. Нами неоднократно широко освещались острые проблемы, мы задаём неудобные вопросы, регулярно напоминаем местной власти ради кого они работают. Если Владикавказ перекопан, дорожные работы ведутся уже полгода вместо положенных трех месяцев, почему я должен молчать? Мы все должны работать, чтобы наша Осетия, наша родина, процветала», — сказал Руслан Хадарцев.

Политолог Константин Калачев также отметил, что в действиях Центризбиркома усматривается «желание придраться».

«Обстоятельства, в которых решение принято, вынуждают усомниться в том, что основания были юридические, а не политический заказ. Когда подписи признают недействительными из-за сбора в ненадлежащем месте, при этом суд игнорирует показания замначальника почтового отделения, что подписи там не собирались и пособия там никто не получает, иначе воспринимать это невозможно. Это говорит лишь о том, что подписи были подлинные, усомниться в действительности их не было возможности, оснований для отказа в регистрации не было, поэтому прибегли к такому способу избавиться от нежелательной для себя партии», — сказал Константин Калачев.

Политолог также отметил, что едва ли решение ЦИК удастся оспорить ввиду ярко выраженного желания местной власти не допустить до выборов «Партию Дела».

«Чтобы изменить ситуацию необходимо вмешательство федерального центра, однако едва ли это произойдет. Выборы переданы под ответственность местных властей, потому и происходят подобные инциденты. Но с точки зрения легитимизации выборов, было бы хорошо, если бы федеральный центр всё-таки вмешался», — заключил Константин Калачев.

Явные признаки нарушений в действиях Центризбиркома усмотрел и политический юрист Гарегин Митин. «Сотрудники ЦИК опирались на не вступившее в законную силу решение мирового судьи, которым не устанавливался факт сбора конкретных подписей избирателей с нарушением требований законодательства о выборах. То есть, комиссия признала все исследованные подписи избирателей недействительными, так как мировой судья привлёк к административной ответственности лицо, не являвшееся сборщиком подписей, за то, что оно якобы незаконно организовало этот сбор», — говорит эксперт.

Исковое заявление об отмене постановления ЦИК Северной Осетии об отказе в регистрации списка кандидатов «Партии Дела» подано в Верховный суд республики и будет рассмотрено в течение 5 дней.