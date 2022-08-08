Москва, 8 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Газпром» возобновила поставки газа в Латвию, которые были прерваны ранее из-за нарушений правил отбора газа. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов систем передачи газа (Entsog).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно данным Entsog, поставки российского газа в Латвию были возобновлены с 5 августа. Данные системы показывают, что через газоизмерительную станцию Luhamaa, по которой может идти только российский газ, поступает около 4 млн кубометров в сутки.

Напомним, что ещё 23 марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты за газ для недружественных стран за рубли. Власти Латвии отказались покупать российский газ за рубли. Поставки российского газа были остановлены и не велись весь апрель 2022 года. В мае, июне и июле поставки периодически возобновлялись. 30 июля поставки вновь прекратились.

Также в июле стало известно, что Латвия закупает российский газ через посредника. Стоит отметить, что в 2021 году примерно 90% газового импорта Латвии приходилось на Россию.