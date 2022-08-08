8 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:38 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена, в котором он поприветствовал объявление о прекращении боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад», указав при этом о своей «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться таким образом, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден Gage Skidmore

«Вы не понимаете, это другое», — цитирует распространённую среди лицемеров фразу Роман Р.

Многие пользователи напомнили американскому президенту, что Российская Федерация объявила о начале специальной военной операции на Украине после того, как отряд украинских военных вторгся на российскую территорию. Данный факт ставит знак равенства между мотивацией российского и израильского командований, задумавших боевые действия на соседних землях.

«Помнится, что спецоперации России началась после того, как украинские военные перешли российскую границу, где и были уничтожены. Но Байдену это неинтересно. Его правда не интересует», — подметил Марк А.

Некоторые комментаторы отмечают, что американский президент — это квинтэссенция лицемерия.

«Когда Россия защищается, атакуя бандеровских врагов — это одно. Но когда Израиль — то это уже совершенно другое. Вопрос к Галкину и Урганту: как они могут жить там, если Израиль убивает мирных жителей сектора Газа?» — спрашивает Сергей Р.

«Так а в чём всё-таки разница ситуаций между Россией с Украиной и Израиля с Палестиной? Только лишь том, что сегодня Запад проводит русофобию, а не антисемитизм?» — интересуется Наталья Р.

Часть людей уверена, что Байден будет выгораживать любые преступления, как американской армии, так и союзников США, а вот конкурентов Америки на геополитическом поле он будет осуждать даже за то, чего они не совершали.

«Т. е. получается, что спецоперации проводить можно только тем, кому США разрешили? Не по Сеньке шапка, товарищ Байден!» — обратился Марсель З.

«Выходит, что Россия, Китай, Сербия и ещё куча стран, куда входит несколько миллиардов человек, не имеют права такого, каким располагает Израиль, потому что ему его предоставил Байден. Демократия — она только в сторону Америки работает. В любых других случаях — это тоталитарные агрессии», — подметил Артём Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка будет вести против своих врагов в первую очередь информационную войну, поэтому не стоит ждать, что вдруг в США верх возьмёт правда, объективность и непредвзятость.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как только США откажутся от поддержки Израиля, арабские страны тут же с ним расправятся. Увы, но в том регионе у Тель-Авива союзников нет от слова совсем. И, с точки зрения израильского государства, упреждающие атаки по сектору Газа — правильное решение. Именно исходя из схожей ситуации Россия и начала военную спецоперацию на Украине. Но Америка поддерживает Израиль и ненавидит Россию. Поэтому в крайне похожих друг на друга случаях мнение у США диаметрально противоположное», — указывает Виталий Р.

Напомним, 8 августа пресс-служба Белого дома распространила заявление президента США Джозефа Байдена, в котором он поприветствовал объявление о прекращении боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад», указав при этом о своей «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться от атак.