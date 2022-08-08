Челябинск, 8 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В Челябинской области с начала 2022 года выросло число самозанятых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

К 1 августа их насчитывалось 117 418. Рост составил 28%.

При этом по итогам первого полугодия муниципалитеты получили от налога на самозанятых доходы на общую сумму 154,6 млн рублей. Этот показатель оказался в два раза больше, чем за январь–июнь 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года средства от налога на профессиональный доход, поступающие в областной бюджет, возвращаются муниципалитетам. Региональные власти считают, что эта мера стимулирует территории создавать условия для увеличения количества самозанятых.