Лос-Анджелес, США, , 20:13 — REGNUM Телезвезда Ким Кардашьян раскритиковала бывшего мужа, рэпера Канье Уэста (Йе), за его шутку, высмеивающую её разрыв с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на свой источник.

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

Как отмечает инсайдер, Кардашьян посчитала пост Уэста «ужасным». «Она яростно защищала Пита. Она никогда не сойдется снова с Канье из-за того, как он обращался с людьми, которых она любит и уважает. Она не потерпит от него такого поведения», — говорит источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст в ответ на расставание Ким Кардашьян с её возлюбленным опубликовал фото газеты The New York Times, на первой полосе которой говорится о «смерти» Дэвидсона. В заголовке музыкант называет комика прозвищем «Скит»: «Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет».

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