Ким Кардашьян считает «ужасной» шутку Канье Уэста над Питом Дэвидсоном
Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Телезвезда Ким Кардашьян раскритиковала бывшего мужа, рэпера Канье Уэста (Йе), за его шутку, высмеивающую её разрыв с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на свой источник.
Как отмечает инсайдер, Кардашьян посчитала пост Уэста «ужасным». «Она яростно защищала Пита. Она никогда не сойдется снова с Канье из-за того, как он обращался с людьми, которых она любит и уважает. Она не потерпит от него такого поведения», — говорит источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст в ответ на расставание Ким Кардашьян с её возлюбленным опубликовал фото газеты The New York Times, на первой полосе которой говорится о «смерти» Дэвидсона. В заголовке музыкант называет комика прозвищем «Скит»: «Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет».