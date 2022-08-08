Москва, , 20:34 — REGNUM Американской стороне следует отказаться от попыток искусственно форсировать возобновление временно остановленной Москвой инспекционной деятельности по договору СНВ-3. Вашингтону следует «сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем».

США и Россия

Об этом говорится в опубликованном 8 августа заявлении МИД России, который уведомил США, что Россия на время «выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты».

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что это решение принято на фоне политики Вашингтона и выразило надежду на «успешное урегулирование» проблем американской стороной, что «позволило бы в возможно сжатые сроки вернуться к полноформатному применению всех верификационных механизмов договора».

Дело в том, поясняет МИД, что Вашингтон пытается «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Американцы добиваются для себя односторонних преимуществ «и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

Напомним, инспекционная деятельность является ключевым фактором оценки соблюдения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В инспекции могут принимать участие не более 300 представителей страны. Инспекции первого типа проводятся для проверки достоверности заявленных количеств развёрнутых стратегических наступательных вооружений.

Инспекции второго типа дают возможность подтвердить достоверность данных о неразвёрнутых, а также переоборудованных или ликвидированных вооружениях. За время действия СНВ-3 Россия и США провели более трёх сотен инспекций.

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