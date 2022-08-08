Москва, , 20:09 — REGNUM В 14-ю годовщину вторжения вооруженных сил Грузии на территорию Южной Осетии первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров рассказал корреспонденту ИА РЕ об истоках «пятидневной войны» и о том, как сейчас к ней относятся в российском обществе.

Разрушенные казармы российских миротворцев после нападения вооруженных сил Грузии на Цхинвал, 2008 год (сс) Дмитрий Стешин

«Мы все прекрасно помним, что вторжение Грузии на территорию Южной Осетии произошло в момент Олимпийских игр 2008 года. В этом конфликте крайне негативную роль сыграли США, которые подтолкнули к нему Грузию. И миротворческий контингент военнослужащих РФ принял первый удар на себя. Именно он предотвратил большие жертвы среди мирного населения Южной Осетии. За эту операцию 21 человек был удостоен звания «Героя Российской Федерации». Я всех их знаю. И тогда же в России была восстановлена практика награждения самой главной наградой для военных — Орденом Георгия Победоносца, и Георгиевского креста», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Вячеслав Бочаров.

«Распад большого государства — это всегда трагедия для тех, кто жил в этом государстве. Таким был распад Российской империи, распад Советского Союза. И это всегда прекрасная возможность для недружественных стран реализовать свои амбиции, в том числе и в плане захвата территорий или принуждения к повиновению. Я по- другому даже не могу это сформулировать, потому что США все время пытаются принудить Россию к слепому повиновению. Но это вряд ли у них получится», — продолжил свой рассказ Вячеслав Бочаров.

«После распада СССР нас окружили вновь сформированными государствами, в которых постоянно происходят «цветные революции или другие политические катаклизмы, которые в той или иной мере отражаются на Российской Федерации и ее безопасности. Сейчас - Украина. Специальная военная операция длится уже больше пяти месяцев. Любая война всегда заканчивается миром, мирными переговорами, капитуляцией. Мир все равно наступит. Даже Столетняя война закончилась в свое время. Но мне думается, что и после Украины американцы найдут еще один какой-нибудь повод для конфликта в приграничном с Россией государстве для того, чтобы постоянно держать нашу страну в своеобразном «полувоенном» режиме. Ведь подобное состояние отражается не только на стране, но и на жизни каждого россиянина. Но это, как говорится, «мы пережили и забыли», и еще переживем. Политика, которую формулирует МИД России, конструктивна, понятна западным странам, просто они бессильны сказать что-нибудь США, которые, как кукловод, руководят ими», — подчеркнул общественный деятель.