Москва, 8 августа, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В 14-ю годовщину вторжения вооруженных сил Грузии на территорию Южной Осетии первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров рассказал корреспонденту ИА REGNUM об истоках «пятидневной войны» и о том, как сейчас к ней относятся в российском обществе.

(сс) Дмитрий Стешин Разрушенные казармы российских миротворцев после нападения вооруженных сил Грузии на Цхинвал, 2008 год

«Мы все прекрасно помним, что вторжение Грузии на территорию Южной Осетии произошло в момент Олимпийских игр 2008 года. В этом конфликте крайне негативную роль сыграли США, которые подтолкнули к нему Грузию. И миротворческий контингент военнослужащих РФ принял первый удар на себя. Именно он предотвратил большие жертвы среди мирного населения Южной Осетии. За эту операцию 21 человек был удостоен звания «Героя Российской Федерации». Я всех их знаю. И тогда же в России была восстановлена практика награждения самой главной наградой для военных — Орденом Георгия Победоносца, и Георгиевского креста», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Вячеслав Бочаров.

«Распад большого государства — это всегда трагедия для тех, кто жил в этом государстве. Таким был распад Российской империи, распад Советского Союза. И это всегда прекрасная возможность для недружественных стран реализовать свои амбиции, в том числе и в плане захвата территорий или принуждения к повиновению. Я по- другому даже не могу это сформулировать, потому что США все время пытаются принудить Россию к слепому повиновению. Но это вряд ли у них получится», — продолжил свой рассказ Вячеслав Бочаров.

«После распада СССР нас окружили вновь сформированными государствами, в которых постоянно происходят «цветные революции или другие политические катаклизмы, которые в той или иной мере отражаются на Российской Федерации и ее безопасности. Сейчас — Украина. Специальная военная операция длится уже больше пяти месяцев. Любая война всегда заканчивается миром, мирными переговорами, капитуляцией. Мир все равно наступит. Даже Столетняя война закончилась в свое время. Но мне думается, что и после Украины американцы найдут еще один какой-нибудь повод для конфликта в приграничном с Россией государстве для того, чтобы постоянно держать нашу страну в своеобразном «полувоенном» режиме. Ведь подобное состояние отражается не только на стране, но и на жизни каждого россиянина. Но это, как говорится, «мы пережили и забыли», и еще переживем. Политика, которую формулирует МИД России, конструктивна, понятна западным странам, просто они бессильны сказать что-нибудь США, которые, как кукловод, руководят ими», — подчеркнул общественный деятель.

«Многое, что можно вспомнить об операции принуждения Грузии к миру, есть многое, что важно в текущей специальной военной операции. И все это говорит о героическом настоящем нашей армии. Ее традиции были заложены еще во времена Петра I, когда были заложены основы регулярной армии. Поэтому мы, граждане РФ, представители гражданского общества, ветераны локальных войн, должны справиться со всеми трудностями. И неспроста показатель поддержки президента сейчас — более 76 процентов. Это говорит о полном доверии россиян ему и его курсу. И никакие новые трудности нас не сломят, мы выживем, и будем развиваться», — завершил свою беседу с корреспондентом ИА REGNUM Вячеслав Бочаров.