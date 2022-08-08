Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Министерство обороны США выделяет дополнительно $1 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщил 8 августа пресс-секретарь Пентагона Тодд Бреассил.

Пентагон David B. Gleason

Отмечается, что речь идёт о крупнейшем единовременном пакете американского вооружения и оборудования для Украины, который предусматривает значительные объёмы боеприпасов, оружия и оборудования.

В пакет поставок среди прочего войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и NASAMS, 75 тысяч снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских систем, тысяча противотанковых систем Javelin и сотни противотанковых систем AT4, а также медицинские принадлежности.

Администрация президента США Джо Байдена ранее уже выделила Украине около $9,8 миллиарда на военные нужды, а за период с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более $11,8 млрд на эти цели.