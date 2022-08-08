Лос-Анджелес, США, , 20:06 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст прокомментировал расставание его бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян, и её возлюбленного, комика Пита Дэвидсона. Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 августа.

Канье Уэст NME

Уэст поделился с подписчиками фотографией газеты The New York Times, первая полоса которой посвящена «смерти» Пита Дэвидсона. В заголовке музыкант называет комика прозвищем «Скит», которое он дал ему ещё несколько месяцев назад. «Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет», — написано в тексте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2022 года западные СМИ сообщили о расставании 28-летнего Пита Дэвидсона и 41-летней Ким Кардашьян после девяти месяцев романа. По данным изданий, пара приняла решение о расставании из-за тяжёлого рабочего графика, «затрудняющего поддержание отношений».

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