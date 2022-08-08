Челябинск, 8 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Ашинского района. Об этом сообщает областное управление СКР.

ИА REGNUM Суд

По данным следствия, обвиняемый помогал одной коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, которые были произведены с нарушением строительных требований и норм. Этот факт выявила областная Контрольно-счётная палата. Сотрудники СКР установили, что за эти действия гражданин получил от директора фирмы 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Челябинске был осуждён директор одной из фирм. Суд признал его виновным в передаче взятки заместителю главы города и оштрафовал на 13,5 млн рублей — 30-кратный размер взятки.