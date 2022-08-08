Москва, 8 августа 2022, 20:03 — REGNUM Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») написал заявление в правоохранительные органы о мошенниках, вымогающих денежные средства, прикрываясь его именем. По словам депутата, некто звонит и, представляясь Делимхановым, просит оказать помощь для проведения специальной операции на Украине.
Звонки от мошенников поступают коллегам-депутатам, главам регионов, другим должностным лицам, сообщил Адам Делимханов в своем официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале фракции «диной России» в Госдуме.
Делимханов обратился с просьбой ко всем, кому поступили такие звонки, сообщить о них ему лично или его помощникам. Он также заявил о том, что поставил в известность о случаях мошенничества правоохранительные органы.