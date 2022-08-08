Москва, , 20:03 — REGNUM Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») написал заявление в правоохранительные органы о мошенниках, вымогающих денежные средства, прикрываясь его именем. По словам депутата, некто звонит и, представляясь Делимхановым, просит оказать помощь для проведения специальной операции на Украине.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Звонки от мошенников поступают коллегам-депутатам, главам регионов, другим должностным лицам, сообщил Адам Делимханов в своем официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале фракции «диной России» в Госдуме.

«Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории Донецкой Народной Республики, далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определённую сумму денежных средств на нужды специальной военной операции», — написал депутат.

Делимханов обратился с просьбой ко всем, кому поступили такие звонки, сообщить о них ему лично или его помощникам. Он также заявил о том, что поставил в известность о случаях мошенничества правоохранительные органы.