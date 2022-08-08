Бухарест, , 20:14 — REGNUM Мэрия Бухареста выделила 80 млн леев ($16 млн) в качестве дополнительных средств на субсидии услуг жилищно-коммунального хозяйства для жителей столицы Румынии. Об этом 8 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующее распоряжение подписал примар (мэр) Бухареста Никушор Дан. При этом в органах городской государственной администрации не назвали механизмы распределения этих денег среди горожан.

Напомним, ранее из-за поддержанных Румынией экономических санкций против России миллионы румын остались без доступа к энергоносителям.

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