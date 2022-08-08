Москва, 8 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» планирует усилить команду 20-летним французским нападающим «Лилля» Исааком Лиаджи. Об этом 8 августа сообщает журналист Марк Мехенуа.

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По информации источника, «железнодорожники» уже сделали предложение по трансферу футболиста. При этом сумма, предлагаемая «Локомотивом», не разглашается.

Воспитанник «Марсели» Исаак Лиаджи перешел в «Лилль» 2 июля 2020 года. «Доги» заплатили за молодого нападающего 300 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Лиаджи в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 2021/22 Исаак Лиаджи сыграл в 13 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.