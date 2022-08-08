Бургас, Болгария, 8 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек пострадал в результате аварийного приземления частного самолета на кукурузное поле в районе села Выршило в Бургасской области на юго-востоке Болгарии. Об этом 8 августа сообщает БТВ.

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Как утверждают очевидцы, инцидент произошел сегодня в 11:05 (время местное). Пилот получил тяжелые травмы и был доставлен в одну из региональных больниц.

Согласно предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность воздушного транспортного средства. Ведется следствие.