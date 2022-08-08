Салехард, , 19:54 — REGNUM На Ямале в районе переправы Салехард — Лабытнанги неизвестная женщина толкнула инвалидную коляску с ребёнком под припаркованный микроавтобус. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Детское инвалидное кресло

Инцидент произошёл днём 8 августа. Очевидцы сообщают, что женщина толкнула инвалидную коляску, в которой сидела девятилетняя девочка с ДЦП, под микроавтобус.

«Она бросала коляску под все машины. И, получилось, под мой автобус бросила. Куча очевидцев, начали помогать, ей: «Что вы делаете, женщина?» А она к ребенку не давала подходить. Приехала скорая, приехала полиция», — сообщил владелец автобуса изданию.

Отмечается, что ребёнка увезла скорая помощь, а правоохранительные органы устанавливают личность женщины и выясняют все обстоятельства происшествия.