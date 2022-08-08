Москва, 8 августа, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом оказались замороженными, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Соответствующий указ подписал сегодня, 8 августа, президент России Владимир Путин.

Publicdomainpictures.net Конец банка

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Речь идёт об указе о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.

Многие российские банки столкнулись с блокировкой своих зарубежных активов в связи с введением санкций против России. Согласно указу президента России, те банки, чьи активы попали под блокировку в иностранных юрисдикциях, могут приостановить операции с бизнесом в валютах этих недружественных стран.

Кроме того, Банку России предоставлено право определять максимальное значение комиссий банков за валютные переводы в случае введения санкций против них.