Кабул, 8 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Высокопоставленный пакистанский боевик, за голову которого США объявили награду в $3 млн, был убит вместе с тремя помощниками в Афганистане, сообщает 8 августа Reuters со ссылкой на трех командиров боевиков и сотрудника разведки.

Солдаты армии США вблизи от границы с Пакистаном. Афганистан

Пакистанские чиновники рассказали, что смерть Абдула Вали, также известного как Омар Халид Хурасани, может навредить намечающимся мирным переговорам между пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанским правительством. Ранее представители боевиков провели встречу с правительством в столице Афганистана Кабуле.

Хурасани и его помощники погибли в результате взрыва придорожной бомбы в юго-восточной провинции Афганистана Пактия 7 августа, сообщили источник на условиях анонимности. При этом пока не известно, кто стоит за нападением.

Напомним, что Хурасани являлся главой филиала движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане — группировки «Джамаат уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая признана террористической Организацией Объединенных Наций и Соединенными Штатами.

Ранее США предложили $3 миллиона за информацию, которая поможет поймать или убить боевика.