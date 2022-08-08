Новороссийск, Краснодарский край, , 19:51 — REGNUM В Краснодарском крае вынесен приговор бывшему депутату городской думы Новороссийска VI–VII созывов. Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете России 8 августа.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что Михаил Ерохин получил от заместителя главы администрации Новороссийска, действовавшей под контролем правоохранительных органов, более 2 млн рублей. В обмен на это было обещано беспрепятственное проведение избирательного процесса и отсутствие провокаций в единый день голосования — 13 сентября 2020 года. Народный избранник был задержан с поличным.

Мужчина был отправлен под стражу.

Суд назначил бывшему депутату три года и шесть месяцев колонии общего режима.