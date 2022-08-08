Челябинск, , 19:47 — REGNUM В Челябинской области с 1 по 7 августа поймали 364 пьяных водителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Пьянство за рулём

Из них 325 попались впервые. За такое правонарушение предусмотрены штраф в размере до 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Ещё 39 граждан ждёт уголовная ответственность. Они попались пьяными за рулём повторно.

Ещё 232 гражданина были привлечены к административной ответственности за вождение без водительского удостоверения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Катав-Ивановском районе пьяная женщина не справилась с управлением транспортом и допустила съезд автомашины в кювет. В результате погибли два её пассажира. Суд отправил даму в СИЗО. Ей грозит до 15 лет заключения.