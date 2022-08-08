Светлана Рыбина, 8 августа 2022, 21:02 — REGNUM Интервью главы Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игоря Краснова газете «Коммерсантъ», в котором глава ведомства указал на то, что установлены факты причастности членов украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к использованию запрещённых средств и методов ведения войны, включая пытки мирных граждан и убийства детей, стало поводом для обсуждения в Интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».
«Я не знаю, что сказать. Это несправедливо. Кто на такое способен? Разве можно этих нелюдей назвать людьми? Вы просто мысленно повторите эту фразу: «Убийство детей», прочувствуйте её… подумайте над ней. Разве такое вообще возможно в цивилизованном обществе? Да даже в любом обществе? Да как такое возможно вообще? Убийство детей… кошмар», — написал Давид Д.
Многие пользователи пришли к выводу, что подобные факты говорят о том, что только смертная казнь будет достойной мерой наказания для тех, кто посмел убивать невинных детей.
«Применение высшей меры социальной защиты — вот единственно правильное решение по отношению к этим нелюдям», — поделился своим мнением Серёга Л.
«Не просто так наш Верховный суд признал «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами. На то были очень веские основания», — отмечает Валерий Х.
Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты проникли во все украинские военные структуры, включая и Вооружённые силы Украины.
«В убийствах детей замешаны не только нацики из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там однозначно и в рядах ВСУ таким же занимаются. При этом украинские военные по сей день не признаны террористами. Хотя даже сейчас используют запрещённые средства вооружения, мины «Лепестки» и прочие террористические приёмы против мирного населения. Как нашей страны, так и против своих же собственных граждан», — указывает Tatto E.
Часть людей полагает, что нацистов на Украине таким образом и воспитывали, чтобы не чувствовать жалости даже к детям.
«Ничего удивительного, на самом деле, в этом нет. Восемь лет среди нацистов на Украине воспитывали ненависть к русским. Это нацисты, а во время Великой Отечественной войны нацисты детей не щадили, как мы помним. Поэтому такой итог культивирования ненависти к русской нации был вполне ожидаемым», — считает Марат Н.
Ряд пользователей указывает на то, что наказание должно настигнуть всех тех, кто потерял человеческий облик.
«На «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже начали заводить уголовные дела. Вскоре мы увидим суды и над другими нацистами среди украинских военных и нацбатов. Пусть все они будут наказаны по всей строгости закона, за все свои совершённые преступления против человечества!» — призывает Ерофей К.
Напомним, 8 августа глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игорь Краснов заявил в интервью газете «Коммерсантъ» о том, что ведомством были установлены факты причастности членов украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к использованию запрещённых средств и методов ведения войны, включая пытки мирных граждан и убийства детей.