Москва, , 19:42 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник сборной Парагвая по футболу Хесус Медина заявил, что готов отказать каталонской «Барселоне» в подписании контракта, чтобы продолжить выступать за московский ЦСКА.

ФК ЦСКА

«Мы собираемся стать чемпионами в этом сезоне. Работаем усердно, пытаемся победить. Наша задача — стать чемпионом. Уйди ли я из ЦСКА этим летом, если мне сделает предложение «Барселона»? Ха-ха. «Барселона»? Откажусь», — цитирует Медину издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Медина сыграл в четырех матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Хесус Медина перешел в ЦСКА 17 января 2022 года из американского клуба «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение парагвайца с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года.