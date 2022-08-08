Москва, , 20:03 — REGNUM Демонтаж памятника «Мир во всём мире», подаренного Финляндии Советским Союзом, говорит о грядущем изменении государственного устройства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обычно памятники сносят, когда происходит революция, изменяется государственный строй и идеология общества. Не думаю, что это произошло в Финляндии. Однако демонтаж памятников говорит о том, что страна в ожидании каких-то больших внутренних перемен. И какие это будут перемены, никому неизвестно. К войне они не готовятся, но то, что происходит коренной слом внутри самого государства, — это факт. И попытка вступить в НАТО — это шаг на пути к изменению государственного устройства», — считает комментатор.

По мнению Антона Бредихина, не исключено, что Финляндия начнёт слабеть. Страна может лишиться части своего суверенитета и полного контроля над своей армией. Ресурсосоставляющая отрасль также будет переведена под внешний контроль.

ИА REGNUM напоминает, что монумент демонтировали из-за планов по перестройке улицы Хаканиеменранта. Дальнейшую судьбу памятника решат музей и городские власти.

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