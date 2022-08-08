Белград, , 19:59 — REGNUM Сербская правозащитница и активистка Наташа Кандич 7 августа заявила, что один из семи вице-спикеров нового состава Народной скупщины Сербии Божидар Делич причастен к военным впечатлениям.

Наташа Кандич Aleksandar Maćašev

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кандич подчеркнула, что, согласно задокументированным свидетельствам, в период косовской войны этот политик руководил полицейской бригадой, в зоне ответственности которой были убиты свыше двух тысяч представителей мирного населения. Найдены останки 450 погибших.

По словам правозащитницы, вышеприведенные данные достаточны для возбуждения прокуратурой уголовного дела в отношении Делича.

Отметим, протест против назначения Делича ранее высказала президент Косово Вьоса Османи.

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